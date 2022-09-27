Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mersin'deki polisevine hain saldırı hakkında "Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettiği karşılığı buldular. Bunları takip ederseniz ya HDP'ye, ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır." dedi. Sosyal konut projelerini de eleştiren CHP'ye "Hepsi yalan iftira. 14 belediyeniz var siz ne yaptınız?" dedi. Öte yandan Adalar'daki porovokasyonlar hakkında Yunanistan'ı uyaran Erdoğan, "Kirli oyunlara pabuç bırakmayız. Yunanistan'ın başbakanını uyarıyorum. Kendinize gelin. ABD'nin yardımları sizi kurtaramaz" ifadelerini kullandı.