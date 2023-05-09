Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Ya FETÖ-PKK ile yürüyenlere ya da terörle mücadele edenlere oy vereceksiniz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 7'li koalisyonun terörle el ele seçime gitmesine tepki göstererek, "Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz. Tercihimizi ya bölücülerden yana ya da aile kurumuna sahip çıkanlardan yana kullanacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörden tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma vaadine de tepki gösteren Erdoğan, "Bu ne yerli ne milli" şeklinde konuştu. Her fırsatta Batı'ya söz veren, ülke ülke icazet için gezen Kılıçdaroğlu'na da gönderme yapan Erdoğan, "Biz Batı'ya değil Anadolu irfanına inandık, Allah'a dayandık" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, mitinge katılanların sayısını açıkladı. Erdoğan, "Şu an meydanda 55 bin kişi var. Aydın'da farkımız çok belli. Burada miitng yapan CHP 27 bin, Akşener 5 bin 500, HDP bin 700" dedi.