Son dakika: Başkan Erdoğan Manisa'da Hakan Hilmi Füzun'un cenaze törenine katıldı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Manisa'da Hakan Hilmi Füzun'un cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Değerli kardeşlerim şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabi Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik, şimdi de buradan ayrı bir duamız var. Bugüne kadar özellikle bu vakfiyeyle ilgili gayretleriyle Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu.

"ARAMIZDA ÖZEL BİR HUKUK DA VARDI"

Tabi bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban Bayramları'nda illa bana vekalet vereceksin, ben sizin için de aile içinde kurban keseceğim. 'Hakan ben kestim, kesiyorum' Yok ben de keseceğim. Bu son Kurban Bayramı'nda da yine aynısını yaptı ve son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik.

"HAKAN SEN DE HAKKINI BİZE HELAL ET"

Hakan sen de hakkını bize helal et. Rabbim cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Tabi ki bu cami vakfiyesinde de aynı kararlılıkla inanıyorum ki Hakan kardeşimizin de görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır. Tekrar ruhu için El-Fatiha...

HAKAN FÜZUN KİMDİR?

Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Fatih Füzün amcası Hakan Füzün, 21 Temmuz'da kalp krizi geçirdi. Manisa Şehir Hastanesi'nde kaldırılan evli, 3 çocuk babası Füzün, tedaviye alınıp, anjiyo yapıldı.

Füzün, ardından da İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Füzün, bugün saat 11.30 sıralarında hayatını kaybetti.