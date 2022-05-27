Son dakika: Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki gösterdi: Beni kaçırtamadınız sen tankların arasından kaçtın

son dakika... Başkan Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun 'kaçaçak' iddialarına sert cevap veren Erdoğan, "Tayyip Erdoğan için böyle bir şey söyle de birileri yutsun, yutmazlar. Bu millet sana gereken dersi verecek. Utanmadan kaçacak diyor. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız, ama sen tankların arasından kaçtın. Saat 23.00 tankların arasından kaçtın. Kimler sayesinde? O FETÖ'cü bazı güvenlikçiler sayesinde. Bakırköy Belediyesi'ne kaçtın, orada keyif kahvesi içmeye kalktın" dedi.