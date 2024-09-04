Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı'nda Vaniköy sırtlarında yükselen bir villa Türkiye'nin gündemini sarsmıştı. Çivi bile çakılması yasak olan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan villanın bulunduğu bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olduğu öğrenilmişti. Daha sonra ise İBB söz konusu alan için "basit onarım izin belgesi" verdiklerini kabul etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkımının bugün gerçekleştirileceği öğrenildi.