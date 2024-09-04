PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika: Bakanlık paylaştı! CHP’li İBB görmezden gelmişti! Vaniköy'deki kaçak villa yıkılacak
Haberler Güncel Videoları

Son dakika: Bakanlık paylaştı! CHP’li İBB görmezden gelmişti! Vaniköy'deki kaçak villa yıkılacak

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024, 08:57 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024, 08:57

Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı'nda Vaniköy sırtlarında yükselen bir villa Türkiye'nin gündemini sarsmıştı. Çivi bile çakılması yasak olan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan villanın bulunduğu bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olduğu öğrenilmişti. Daha sonra ise İBB söz konusu alan için "basit onarım izin belgesi" verdiklerini kabul etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkımının bugün gerçekleştirileceği öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! Ankara'da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
04.09.2024Çarşamba
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 42 ilde Narkoçelik-37 operasyonu!
04.09.2024Çarşamba
Diyarbakır’da kaybolan Narin'den 14 gündür haber yok!
03.09.2024Salı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'kılıçlı yemin' açıklaması
03.09.2024Salı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | VİDEO
03.09.2024Salı
Bunlar da Var
Adana Ceyhan’da Ali Kanalka cinayeti kamerada! 02:10
Adana Ceyhan'da feci cinayet kamerada!
03.09.2024Salı
Bayrampaşa’da silahlı çatışma! Vefat anı kamerada! 00:46
Bayrampaşa'da silahlı çatışma! Vefat anı kamerada!
03.09.2024Salı
Mehmet Yörük’ün ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı’da cinayet itirafı: ’’Benimle evlenebilmek için kocamı...’’ 13:19
Müge Anlı'da cinayet itirafı: ''Benimle evlenebilmek için kocamı...''
03.09.2024Salı
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası Salim Güran tutuklandı! 11:51
Narin'in amcası sorguda ne anlattı?
03.09.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA