SON DAKİKA! Antalya açıklarında ticari gemi battı; 5 personel kurtarıldı, 9'u aranıyor

Kumluca'nın 22 mil açığında batan ticari gemideki 5'i kurtarılan, 9'u ise kaybolan mürettebatın kimlikleri belli oldu. Gemidekilerin, tamamı Suriyeli kaptan Bassem Arıs, 2´nci kaptan Azız Kherbek, başmühendis makinist Mhmod Smea, 2´nci makinist Alaa Mansour, silici Alı Beshlavı, usta gemici Mustafa Hemden, usta gemici Jaafar Haıfa, usta gemici Hasan Jaser, usta gemici Nabıl Hasan, usta gemici Abdulrahman Fawakhrjı, yağcı Emad Jrad, yağcı Gadır Shaaban, yağcı Bassım Tawıl, aşçı Ramez Namrah'ın bulunduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle kurtarılan 2 kişinin Mhmod Smea ve Gadır Shaaban olduğu, Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiği belirtildi. Mhmod Smea'nın serviste, Gadır Shaaban'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi. 1993 YILINDA İNŞA EDİLDİ Diğer yandan 'JOE 2'nin 1993 yılında inşa edildiği ve 'Gine-Bissau' bayrağı altında seyreden bir General Cargo gemisi olduğu; taşıma kapasitesinin 3426 t DWT, mevcut draftının 4,4 metre, toplam uzunluğunun (LOA) 86,04 metre ve genişliğinin 14,5 metre olduğu öğrenildi.