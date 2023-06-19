SON DAKİKA: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! | İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'na başkanlık ediyor.

Peki gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

14-28 MAYIS SEÇİMLERİNİN ANALİZLERİ ELE ALINACAK

Başkan Erdoğan bugün MKYK üyeleriyle bir araya gelecek. Öncelikli gündem maddesi seçimlerin değerlendirilmesi olacak.

AYRI AYRI ELE ALINACAK

Daha önce MYK'da bir değerlendirme yapılmıştı bilhassa oy kaybedilen illerle ilgili özel bir çalışma yapılmasını istemişti Başkan Erdoğan. İşte bu çalışmanın raporlanmış halinin de bir kez daha MKYK'da gündeme geleceğini söylemek mümkün. Tam da bu noktada seçimler ayrı ayrı ele alınacak. Bu kapsamda Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da bir sunum gerçekleştirmiş olacak.

3 KOLTUK BOŞ KALDI

Söz konusu seçimler olduğunda diğer bir açıdan AK Parti için önemli bir sürecin daha içerisine girdiğin söylemek mümkün. Hem Kabine'de hem de Meclis'te Başkan Erdoğan partideki kurmaylarına yer verdi. Dolayısıyla halihazırda AK Parti MKYK'sında 3 koltuğun karşılığı boş kaldı. Dolayısıyla bir ihtimal bugünkü toplantıda hem Genel Başkanvekili, hem İnsan Hakları Başkanı hem de Yerel Yönetimler Başkanı olmak üzere 3 farklı koltuğa ayrı ayrı görevlendirmeler yapılması bekleniyor.

KONGRE SÜRECİ

Tüm bunlarla beraber bir de AK Parti'nin kendi içerisinde kongre süreci de var. Her ne kadar kongrelerin kasım aralık gibi yapılması planlanıyor olsa da ortada bir takvim çalışmasının da olması gerekiyor. Bugünkü toplantıda bu takvimin de gündeme gelmesi muhtemel başlıklar arasında.

AK Parti ne zaman ilçelerde kongre sürecini başlatacak orada başladıktan sonra illere ve akabinde ise büyük kongreye giden bir süreç yaşanacak. Bir yandan da temayül yoklamaları da kasım aralık gibi olacak.

MECLİS ÇALIŞMALARI

Bir de önemli başlık elbette ki Meclis çalışmaları olacak. Meclis'te 15 Temmuz'a kadar çalışılacak dendi ancak arka arkaya gelmesi gereken birçok yasa teklifi de söz konusu. Bunların başında elbette ki memurlara yapılacak olan zamdan bahsediyoruz. Her ne kadar torba yasa kapsamında gelecek olmasa da ayrıca da değerlendirilecek olsa da bir yandan da bir torba hazırlığı söz konusu.

Komisyonların gündemine gelmesi gerekenler var. Bir de komisyon süreci işletilecek. Meclis takviminin oldukça yoğun ve hızlı olacağını söylemek mümkün. Buna dair de Başkan Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir değerlendirme yapmasını bizler bekliyoruz. Akşam saatlerinde bir açıklama gelmesi muhtemelen bu açıklamayı da Ömer Çelik'in yapması bekleniyor.