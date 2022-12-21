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Son dakika: Afrika'da kazan kazan! Başkan Erdoğan hedefi belirledi

Son dakika: Afrika'da kazan kazan! Başkan Erdoğan hedefi belirledi
21.12.2022 17:23

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Erdoğan ve Sall daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, onuruna resmi öğle yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı yapıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi konuştuklarına dikkat çeken Erdoğan, "Ticaret hacmimiz yüzde 42 artış göstererek 380 milyon dolardan 540 milyon dolara yükseldi. Ticaret ilişkilerimizi kazan-kazan ilkesiyle yürüteceğiz." dedi.

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