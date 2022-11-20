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Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti
20.11.2022 16:52

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Son dakika haberleri... Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

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Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Düşen gencin işadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.

Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Haberi alan arkadaşları hastaneye geldi.

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