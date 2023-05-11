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Son dakika: 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partililere Konya'da şok: "PKK'yla iş tutanlar defolun gidin"

Son dakika: 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partililere Konya'da şok: "PKK'yla iş tutanlar defolun gidin"
11.05.2023 12:55

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Son dakika haberleri... 7'li koasliyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile kirli pazarlığa oturması ve masa ortaklarının duruma ses çıkarmaması vatandaşta büyük tepkilere yol açıyor. 7'li koalisyonun ortakları her ziyaretinde vatandaşın tepkisini alıyor. Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Ankara'da gösterilen tepkinin ardından şimdi de Gelecek Partililer esnafın tepkisiyle karşılaştı. Davutoğlu'nun memleketinde esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partilileri, esnaf "PKK ile işbirliği yapanlar, Selo’ya özgürlük isteyenler bizden değil. PKK'yla iş tutanlar defolun gidin. Sonuna kadar reis, ölümüne reis" sözleriyle kovdu.

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