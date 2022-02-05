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Siyasilerden Başkan Erdoğan'a ‘’geçmiş olsun’’ mesajları

Siyasilerden Başkan Erdoğan'a ‘’geçmiş olsun’’ mesajları
05.02.2022 18:27

OTOMATİK OYNAT

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Başkan Erdoğan'ın Kovid-19...
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MHP Lideri Devlet Bahçeli...
Ana Sayfa 03:38
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19...
Ana Sayfa 01:38
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19...
Ana Sayfa 06:17
Alibeyköy Barajı'nda suyun...
Ana Sayfa 06:28
Elektrik faturalarındaki KDV...
Ana Sayfa 04:02
Atatürk anıtlarına saldırı
Ana Sayfa 01:24
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:14
Zeytinburnu'nda sokak...
Ana Sayfa 18:54
Sinan'dan eski aşkı Hadise ve...
Ana Sayfa 00:26
Başkent'te gerçekleştirilen...
Ana Sayfa 00:28
Sarıyer’de 16 yaşındaki kızı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile yaptırdıkları Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Erdoğan, açıklamasında, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'a sosyal medyadan destek ve geçmiş olsun mesajı yağdı…

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