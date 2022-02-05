Siyasilerden Başkan Erdoğan'a ‘’geçmiş olsun’’ mesajları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile yaptırdıkları Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Erdoğan, açıklamasında, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'a sosyal medyadan destek ve geçmiş olsun mesajı yağdı…