Siyaset kulisleri hareketlendi! "Taşlar yerine oturur" sözünün "herkes artık safını net olarak belirlesin"

6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bugün yaptığı açıklamalar ile masayı devirdi. Kendisine masada bir dayatma olduğu imasında bulunan Akşener benzer bir dayatmayı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yaptı. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a seslenerek, "Bu vazife reddedilmez" ifadeleriyle adeta mecbursunuz çıkışı yaptı. Akşener'in açıklamaları sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına geldi. Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı. Akşener'in açıklamaları sonrası Yavaş'ın telefonuna ulaşılamadığı iddia edilirken CHP, 11 büyükşehir belediye başkanının imza atacağı ortak bir metin hazırladı. 9 belediye başkanının onay verdiği metne CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş onay vermediği bildirildi.