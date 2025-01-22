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Sivas’ta üniversite öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu
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Sivas'ta üniversite öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 15:56

Olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk’ten haber alamayan yakınları, durumu 112’ye bildirdi. Yurda giden polis ekipleri, yetkililerle girdikleri odada Öztürk’ü banyoda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eren Öztürk’ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı.

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