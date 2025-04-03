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Sivas’ta kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Sivas'ta kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 12:16

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı’nda meydana geldi. T.A. idaresindeki 58 ACS 786 plakalı kamyonet, iddiaya göre aniden yolan atlayan yayaya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen kadın, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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