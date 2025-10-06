PODCAST CANLI YAYIN
Sirkeci'de feribot iskeleye çarptı

Harem-Sirkeci seferini yapan feribot, önce bir vapura ardından iskeleye çarptı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
