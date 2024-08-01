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Sinop’ta trafik kazası: 8 yaralı
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Sinop’ta trafik kazası: 8 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024, 16:23   |   Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 16:23

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop Havalimanı Kavşağında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M.'nin kullandığı 57 ABT 126 plakalı otomobil, Sinop istikametinden havalimanı istikametine seyir halindeyken, havalimanı istikametinden Akliman yönüne dönüş yapan S.T. hakimiyetindeki 57 ABE 664 plaka otomobil ile çarpıştı. Kazada 57 ABT 126 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Y.Ö. ve A.D. ile 57 ABE 664 plakalı aracın sürücüsü S.T., yolcular Ö.H.Ö, İ.Ö, Z.Ö., T.T. ve N.T yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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