Sınava 1 saat erken geldi KPSS'ye giremedi! Tokat'ta yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi

Tokat’ta, KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine dakikalar öncesinde gelen aday bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava giremedi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsünde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik kontrolden geçirilerek sınava alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı. Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday sınava giremedi. Sınav yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten aday okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi.