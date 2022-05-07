Sinan Oğan’ın ‘mülteciler’ üzerinden yaptığı algı oyunu elinde patladı

Yabancı düşmanlığına soyunarak mülteci provokasyonunu körükleyen Sinan Oğan'ın "Videodaki Afganistan ve Pakistanlı “Muhacirler” sınırı geçip “aya” giderken görüntülendi" şeklindeki algı dolu paylaşımı elinde patladı. Van Valiliği, Oğan'ın paylaştığı görüntülere ilişkin "Provokasyon amacı güdülerek, Ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van - İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır" açıklamasını yaptı.