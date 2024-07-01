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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024, 09:22 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024, 09:22

Sinan Ateş davasında ilk duruşma! 22 sanık Sincan'da hakim karşısına çıkıyor: Ayşe Ateş'ten 'çelik yelekli' önlem

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından bugün hakim karşısına çıkıyor. 5 gün sürecek davada 17 şüphelinin dosyası ayrıldı. Duruşmayı Ateş ailesinin yanı sıra parti temsilcileri de takip edecek. Öte yandan duruşmaya günler kala Başkan Erdoğan tarafından kabul edilen Ayşe Ateş,"Kızlarım dün gece rahat uyudu.Tek talebim bir an önce adaletin yerini bulması. Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi" demişti.

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