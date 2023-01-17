SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'ın tehdidinin perde arkasında ne var?

6'lı masanın küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA'ları hedef almasına tepkiler dinmiyor. Birçok siyasi partiden tepki açıklamaları gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları da Anayasa'daki "Türklük" maddesini kaldırmak isteyen Babacan'dan beklenen bir hareket olduğunu belirtti. Öte yandan son zamanlarda HDP'nin listesinden Meclis'e girecekleri konuşulurken Babacan'ın PKK'nın siyasi uzantısına şirin görünmeye çalıştığı yorumları yapıldı. A Haber canlı yayınında savunma sanayinin hedefte olduğunu söyleyen Güvenlik ve Terör uzmanı Coşkun Başbuğ, “Bu yaşananlar sürpriz değil. Durumun sadece Babacan üzerinden okunmasını eksik buluyorum. Çünkü ABD şuan dikkat edin bütün odakları devreye almış durumda. Rubin denilen Türk düşmanıyla yine Türklük kimliğiyle sorunu olan Babacan’ın eş zamanlı konuşması tesadüf değil” açıklamasında bulundu.