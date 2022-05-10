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SİHA’lara oyuncak diyen CHP’li Merdan Yanardağ Bayraktar davasını kaybedince yargıyı tehdit etti

SİHA’lara oyuncak diyen CHP’li Merdan Yanardağ Bayraktar davasını kaybedince yargıyı tehdit etti
10.05.2022 00:06 - Son Güncelleme: 10.05.2022 00:09

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CHP yandaşı Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını hedef alarak "Bunlar oyuncak" demişti. Selçuk Bayraktar'ın, kendilerine 2019 yılındaki asılsız bir haber için açtığı tazminat davasını kaybettiklerini belirten Yanardağ kudurmaya başladı. Yanardağ haddini aşıp yargıyı tehdit edip, "Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin." dedi.

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