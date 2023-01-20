Sezgin Tanrıkulu Halk TV'de CHP-HDP ittifakını yine tescilledi! Akıllara PKK'lı terörist elebaşı Mustafa Karasu'nun sözleri geldi! CHP ile Kandil ortak noktada

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi HDP oylarını alabilmek için PKK'ya yanlayan CHP'de yeni bir skandal daha yaşandı. Halk TV'de HDP'li Garo Paylan ile beraber bir programa katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP ile "ortak bir kavşakta" buluşacaklarını belirterek "Bu zalim düzene son vereceğiz." ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'nun sözleri PKK'nın sözde elebaşılarından Mustafa Karasu'nun birkaç gün önce söylediği sözleri akla getirdi. Terörist Karasu, "AK Parti ve MHP'yi yıkmazsak bizi yok edecekler." demişti. Karasu ve Tanrıkulu'nun üst üste gelen açıklamalarındaki örtüşme CHP'nin Kandil ile ortak noktada buluştuğunu gözler önüne serdi.