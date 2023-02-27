Haberler Güncel Videoları Seyir halinde alev alan ticari araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halinde alev alan ticari araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halinde alev alan ticari araç kullanılamaz hale geldi
27.02.2023 19:40

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:46
Mehmetçik çadır kentte...
Güncel 06:50
SPOR Süper Lig ekiplerinin...
Güncel 00:57
Malatya’da meydana gelen...
Güncel 07:33
Binadaki çatlaklar ne anlama...
Güncel 00:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
Güncel 00:38
Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
Güncel 00:22
Kahramanmaraş'taki depremde...
Güncel 02:05
Bakan Koca: "Enkazın yoğun...
Güncel 06:49
Uzman isim canlı yayında...
Güncel 02:53
Tribünlerinde 'hükümet istifa'...
Güncel 01:20
Polis provokasyona izin...
Güncel 01:14
Küçük Taha, tedavisini...

Edinilen bilgilere göre; olay, Nusaybin-Cizre yolu Turgutlu köyü mevkiinde seyir halindeki bir minibüs bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Seyir halinde giden aracın aniden alev almasını fark eden araç sürücüsü aracı durdurup yolun kenarına çekti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken alev alan araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Araçtaki yangına müdahale eden ekipler kısa süre yangını söndürdü. Olayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA