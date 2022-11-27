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Seyir halinde alev alan araç jandarma ve vatandaşlar tarafından güçlükle söndürüldü

Seyir halinde alev alan araç jandarma ve vatandaşlar tarafından güçlükle söndürüldü
27.11.2022 12:13

OTOMATİK OYNAT

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Burdur’dan Isparta istikametine giden otomobil seyir halindeyken alev aldı. Aracın motor kısmından çıkan alevler jandarma ve vatandaşlar tarafından söndürülürken, panik anları cep telefonları ile görüntülendi. Olay, gece saatlerinde Burdur Isparta dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Isparta istikametine giden 32 SB 325 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Araç sürücüsünün araçtan çıkan alevleri görmesinin ardından aracı emniyet şeridine çekti. Yoldaki diğer sürücüler de alevleri görünce yanan aracın sürücüsüne yardıma koştu. Araçlarda bulunan yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale edilirken itfaiye ekiplerine haber verildi. Aracın tüplü olabileceğini düşünerek araca uzaktan müdahale etmeye çalışan vatandaşlar sürücünün aracın mazotlu olduğunu söylemesi üzerine müdahaleyi hızlandırdı. Yangın devriye görevinde bulunan jandarma ekiplerinin de müdahale etmesi ile yangın tüpleri ile söndürüldü ancak araçta büyük hasar meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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