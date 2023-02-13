Serbestiyet deprem sonrası Twitter'da bilgi kirliliği yayıyor! 3 yıllık videoyu yeni diye paylaştılar

Türkiye asrın felaketi sonrası yaralarını sarmaya devam ederken felaket simsarları sahneye çıktı. Sosyal medyada çeşitli yalan furyaları dolaşıma sokuldu, yürütülen çalışmalar aksatılmak istendi. Öte yandan deprem bölgesindeki esas sorunun 'yağma' değil 'yalan' olduğu bir kez daha tescillendi. "Fon ABD'den tetikçilik bizden" diyen medya kuruluşlarından biri olan Serbestiyet, 3 yıl önce Van'da çekilen videoyu, yeniymiş gibi paylaşıp Adıyaman'da kayıtlara geçtiğini öne sürdü. Bu olay afet zamanı hızla yayılan bilgi kirliliğine en bariz örneklerden biri olarak karşımıza çıktı.