RAMAZAN İMSAKİYE
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Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızını gören şaştı kaldı

Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızını gören şaştı kaldı
09.04.2022 00:38 - Son Güncelleme: 09.04.2022 00:44

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Kadrosunda Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay gibi isimlerin yer aldığı, 1981 yapımı olan Üç Kağıtçı filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmde Satılmış Ağa karakterini canlandıran merhum sanatçı Ali Şen'in hayatı ise merak konusu oldu. 1940'larda tiyatroyla başladığı oyunculuğa ölene dek devam eden ve 300'e yakın filmde rol alan usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu Şener Şen'in de babası olan Ali Şen'in torununu görenler ise hayran kaldı. Ali Şen'in torunu Bengü'nün babası Şener Şen ile benzerliği ise ağızları açık bıraktı. İşte Şener Şen'in sır gibi sakladığı güzeller güzeli kızı...

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