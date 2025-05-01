Selçuk Bayraktar’dan Turkuvaz Medya’ya TEKNOFEST için özel teşekkür

Takvim.com.tr 7'den 70'e büyük ilgi gören TEKNOFEST KKTC'yi yerinden takip ediyor. Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, eski Ercan Havalimanı'nda 100 bin metrekare alanda yapılan festivalden dakika dakika tüm detayları aktarıyor. Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Turkuvaz Medya'ya özel bir teşekkür ederek, "Bu ülkenin mühendis bir evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun iyi ki varsınız." dedi. Yarışmalara 45 bin gencin başvuru yaptığını sözlerine ekleyen Bayraktar, "Onların finalistleri burada yarışıyor, hatta benim kızım da yarışmacı o da yarışıyor." ifadelerini kullandı.