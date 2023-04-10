RAMAZAN İMSAKİYE
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Selçuk Bayraktar'dan TCG Anadolu mesajı! "Muharebe tarihinde devrim olacak"

Selçuk Bayraktar'dan TCG Anadolu mesajı! "Muharebe tarihinde devrim olacak"
10.04.2023 21:23

OTOMATİK OYNAT

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Dünyada beklenmedik bir şekilde ülkemiz SİHA’larla öncü oldu. Bu insansız hava araçları bir gün TCG Anadolu ile göreve başlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar" dedi.

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Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SİHA'ların bu kadar etkili olacağını dünya göremeden ülkemiz gördü. Öncelikle tabii terörle mücadele operasyonlarında bütün dünya SİHA'larımızın gücünü görmüş oldu.

TCG Anadolu SİHA'larla tarihi bir dönüşüm elde edecek. 2023'ün sonuna kadar KIZILELMA hizmete girecek. 2024 başında da gemide çalışmaya başlar. Dünyada beklenmedik bir şekilde ülkemiz SİHA'larla öncü oldu.

Dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. İHA ve SİHA'ların harekatlardaki performansıyla dünyada savunma gücümüzü herkes görmüş oldu. Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları operasyonlarda oyun kurucu ve oyun bozucu oldu.

Ülkemiz SİHA'larla paradigma değişimi yarattı, benzer bir asimetrik etkiye TCG Anadolu ile de kavuşmuş olacağız.

KIZILELMA'yı gemiye indirmek büyük başarı olacak

Similasyon ortamında uçaklarımız TCG Anadolu gemisine onlarca kez indi, kalktı. Savunma sanayii açısından da Türk mühendislerinin marifetini dünyaya sergilemiş olacak.

Muharebe tarihine damga vuracak. KIZILELMA insansız savaş uçağını böyle kısa pistli bir gemiye indirip kaldırmak büyük bir başarı olacak.

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