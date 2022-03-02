Selçuk Bayraktar’dan ''#AKINCI B'' paylaşımı: Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü hava aracı

Türkiye ürettiği SİHA'lar ve İHA'lar ile göklerde hakimiyet kuran sayılı ülkeler sınıfında yer alıyor. Yüksek teknolojili bu hava araçları dünyadan da takdir kazandı ve övgüler her geçen gün artıyor. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni bir müjde verdi. Bayraktar paylaşımında " #AKINCI B: Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı! Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." dedi.