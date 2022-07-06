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Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Başkanı Bilge Gürs'ten Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bağışı için açıklama

Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Başkanı Bilge Gürs'ten Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bağışı için açıklama
06.07.2022 01:12 - Son Güncelleme: 06.07.2022 01:29

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CHP’nin son yıllardaki en büyük algı operasyonu olan “128 milyar dolar” yalanı tescillendi. Mahkeme '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'yi tazminata mahkum ederken bir üst mahkeme de itirazı reddetti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine ödenen 60 bin liralık tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı. Konuyla ilgili Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, takvim.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Gürs, “Onur duyduk. Gurur duyduk. Buradan Sayın Berat Albayrak Bey’e çok teşekkür ediyorum. Maddi değerinden daha çok bizim için manevi değeri önemli” dedi.

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