Şehit polis Alp Efe Bekit için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi

Kağıthane’de uygulama noktasında dur ihtarına uymayan motorsiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Alp Efe Bekit için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Kağıthane’de uygulama noktasında dur ihtarına uymayan motorsiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Alp Efe Bekit için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi, babası emekli Özel Harekat polisi Ali Nazif Bekit, eşi Ezgi Bekit, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ve çok sayıda meslek taşı katıldı. Saygı duruşu ile başlayan tören saygı duruşu ile devam etti. Tören de şehidin annesi, babası emekli Özel Harekat polisi Ali Nazif Bekit, eşi Ezgi Bekit gözyaşlarına boğuldu. Tören sonunda şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara’ya uğurlandı.