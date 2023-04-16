Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babasından Meral Akşener'e Seyihtan İzsiz tepkisi: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?

İYİ Parti 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adaylarını YSK’ya sundu. Söz konusu listede tepki çeken isimlerin başında İstanbul 3. Bölge 2.sıradan aday olan Seyithan İzsiz geliyor. İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiğini ve Semo'nun bir akrabasının düğününe katılmasına Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu sert tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve Müsavat Dervişoğlu’na “Yazıklar Olsun!” diyen acılı baba Çakıroğlu, “Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız?” diye sordu.