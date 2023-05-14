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Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak! Seçim Özel ortak yayını bugün 16.00'da

Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak! Seçim Özel ortak yayını bugün 16.00'da
14.05.2023 01:06 - Son Güncelleme: 14.05.2023 01:20

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:19
Turkuvaz Medya seçim yayınına...
Güncel 10:28
A Haber Kocaeli Bölge Müdürü...
Güncel 02:12
Başkan Erdoğan Ayasofya'da...
Güncel 53:30
Başkan Erdoğan’dan...
Güncel 08:29
Kasımpaşa’da Başkan Erdoğan...
Güncel 00:23
Ünlü modacı Zeynep Tunuslu'dan...
Güncel 00:10
7'li koalisyonun ortağı HDPKK...
Güncel 17:26
MHP lideri Devlet Bahçeli,...
Güncel 02:18
Başkan Erdoğan'dan flaş 14...
Güncel 01:31
Ankara'yı sağanak vurdu!...
Güncel 01:24:59
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs...
Güncel 00:39
CHP'nin Yalova milletvekili...

Türkiye 100. yılında tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken seçimin nabzı 14 Mayıs gecesi ATV / A Haber ortak yayınında atacak. Milli iradenin tecelli edeceği bu tarihi gecede alanında uzman isimler ve muhabir ekibimiz seçimlere damga vuracak tarihi bilgileri canlı yayında aktaracak. Diğer yandan ATV / A Haber ekranlarında en anlaşılır grafikler, net analizler ve doğru sonuçlar milyonların evine konuk olacak. Yapılacak yayınlara Turkuvaz Medya'nın yüksek teknolojiye sahip stüdyoları ev sahipliği yapacak.

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