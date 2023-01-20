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Seçim takvimi nasıl işleyecek?

Seçim takvimi nasıl işleyecek?
20.01.2023 08:37

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim yasası ile ilgili, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır. 2011 yılında YSK'nın verdiği 140 numaralı kararı, hepsi çok iyi biliyor. Bir tartışmanın olmadığını çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı. Seçim tarihiyle ilgili de konuşan Bozdağ, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" dedi. Peki Seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte detayları…

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