Seçim anketinde 6'lı koalisyona şok sonuç! Enkaz üzerinde siyaset yapanlara vatandaştan net cevap

6'lı koalisyonun ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlenmesinin ardından muhalefet, HDP'nin de desteğiyle seçim kampanyasına resmen 'start' verdi. CHP'ye yakın anket şirketlerinin şişirmesiyle iktidar hayalleri kurmaya başlayan ve bakanlık paylaşımı için kavgaya tutuşan 6'lı koalisyonun, sandıkta yaşayacağı şokun sinyallerini veren bir araştırma yayınlandı. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketi paylaştı. Aktaş, depremin ardından gerçekleştirilen araştırmada iktidarın çalışmalarının takdirle karşılandığını, muhalefetin ise bu süreçte kan kaybettiğini söyledi.