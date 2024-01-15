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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 17:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 17:29

Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında

Türkiye'nin gündemine oturan "Fon vurgunu" davasının üçüncü duruşması başladı. Cuma günü gerçekleşen ve 13 saat süren duruşmanın ardından, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı bugüne ertelemişti. Duruşmada, Seçil Erzan ve 6 şüpheli mahkemede yer alırken, bazı müştekiler de mahkemede hazır bulundu. Duruşmada tanık dinlemesine geçileceğini söyleyen mahkeme başkası tanık Semih Kaya'yı duruşma salonuna çağırdı. Kaya'nın salonda girdiği sırada Seçil Erzan söz isteyince mahkeme başkanı tanık Semih Kaya'nın dışarı çıkarılmasını söyleyerek Erzan'a söz verdi. Erzan, söylediği her şeyin doğru olduğunu ancak kanıtlayamadığını her konuşanın kendisini yalanladığını söyleyerek, "Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Doğru söylediğimin ortaya çıkması için araştırılmasını istiyorum. Çünkü ben söylediklerimi ispatlayamıyorum" dedi. İşte detaylar....

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