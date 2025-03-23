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Sazlık alanda korkutan yangın: Jandarma ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Sazlık alanda korkutan yangın: Jandarma ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 11:20

Yangın, Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yangın ihbarı ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, hortumla yangına müdahale ederek yangının büyümesini engellerken, itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürülerek soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının Mehmet Muku’ya ait evin bahçesinde bulunan ve müştemilat olarak kullanılan yerin yakınında ağaçlık ve sazlık alanda çıktığı, müştemilatın içerisine zarar vermediği belirlendi.

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