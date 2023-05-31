Sayıştay’ın 161. kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "28 Mayıs'ta Türkiye yüzyılını sahiplendiğini ortaya koydu. Türk demokrasisi bu seçimin en büyük kazananı oldu. Geleceğine sahip çıkan milletime teşekkür ediyorum. Her bir kardeşimin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Mesuliyet duygusu ile hareket ediyoruz. 21 yıldır milletin emanetine nasıl sadakat ile sahip çıktıysak bundan sonra da gölge düşürmeyeceğiz. Müreffeh bir ülke bırakmadan huzura erişmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.