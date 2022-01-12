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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! HÜRJET için seri üretim kararı…

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! HÜRJET için seri üretim kararı…
12.01.2022 18:52

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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantıda önümüzdeki yıl uçuşu planlanan HÜRJET için seri üretim kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır" açıklamasını yaptı.

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