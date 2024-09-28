Savaşın iki cephesi | A Haber Beyrut ve Hayfa'da!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail 40’tan fazla noktaya saldırı düzenlerken Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü iddia edildi. Öte yandan A Haber dünyanın gözünü çevirdiği bölgede tarihi bir yayına imza atmaya devam ediyor. A Haber muhabirleri İslim İstanbullu, İsrail'in Hayfa kentinden Ata Gündüz Kurşun ise Beyrut'tan en özel görüntüleri izleyicilerle buluşturuyor.