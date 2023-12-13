Kana doymayan katil İsrail, Gazze'deki sivilleri yaşlı-çocuk demeden bombalayarak büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Gazze'yi abluka altına alan soykırımcı İsrail’e dünyanın dört bir yanından lanet yağıyor. Sanat camiasından da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e karşı sesler yükselirken son olarak Cenk Eren’den yürekleri parçalayan bir paylaşım geldi. İsrail’in bombaladığı binanın enkazından çıkarılan kız çocuğunun görüntülerini yayınlayan Eren “Allah kahretsin! Sen Devlet değilsin çocuk öldüren teröristsin” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...