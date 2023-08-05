Sarıyer'de inşaat alanı ve yol çöktü! Mahalleli 'deprem oldu' zannetti! AK Partili meclis üyeleri 1 yıl önce önerge vermiş

CHP'li belediyelerin hizmet ve alt yapı konusundaki eksikliklerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak İstanbul Sarıyer'de inşaat alanı ve yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar panik halinde evlerinden dışarı çıkarken, altyapının zarar görmesi nedeniyle sokakta sular kesildi. Mahalle sakinleri yolun çökmesi esnasında deprem olduğunu sandıklarını, apar topar evden çıktıklarını anlattı. Çökme gerçekleşen yola ait ortaya çıkan detaylar ise CHP'li belediylerin iş bilmezliğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.Konuyla ilgili CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin AK Partili meclis üyelerinin geçen yıl çökmenin yaşandığı yolla ilgili önerge verdiği ortaya çıktı.