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Sarıyer'de İETT şoföründen engelli vatandaşa hakaret

Sarıyer'de İETT şoföründen engelli vatandaşa hakaret
08.11.2022 15:19

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... İstanbullu her gün yeni bir İETT vukatıyla karşı karşıya geliyor. Arızaları ve şoförlerin skandal hareketleriyle gündemden düşmeyen İETT bu kez engelli bir yolcuya uygulanan muamele ile tepki çekti. Sarıyer'de İETT şoförü, engelli kartı olmadan otobüse binen engelliye hakaret edip tehditler savurdu. Duruma tepki gösteren çevredekilerle de tartışan şoför otobüse kimseyi almadan uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Hacıosman'da meydana geldi. Durakta bekleyen engelli kişi, gelen otobüse binmek istedi. Engelli kartı olmayan kişiyi İETT şoförü otobüse almak istemedi. Engelliyle şoför arasında tartışma başladı.

Tartışma sırasında şoför, engelli kişiyi "vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım" diyerek tehdit etti. Duruma tepki gösteren otobüstekiler ve duraktakiler şoförle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'VALLAHİ VURACAĞIM SENİ, SAKAT BIRAKACAĞIM'
Görüntülerde, yaşananlara tepki gösteren çevredekilerle İETT otobüsü şoförünün tartıştığı görülüyor.

Çevredekilere 'insanlığı sizden mi öğreneceğim' diyen şoför, engelli vatandaşa ise, 'Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım" şeklinde tehditler savurduğu da görülüyor. Şoför daha sonra otobüse kimseyi almadan olay yerinden ayrıldı.

"TEPKİ GÖSTERENLERİ OTOBÜSTEN İNDİRDİ KAÇTI"
Olayı gören Armağan Mete Şahin, "Engelli bir vatandaşla kanser hastası bir ağabeyimiz vardı. Otobüse binmek istediler galiba kartları yoktu, otobüs şoförü onlara küfür etti, yumruk attı. Biz de ayırmaya çalıştık. Tepki gösteren herkesi otobüsten indirdi. Sonra otobüsle kaçtı" şeklinde anlattı.

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