PODCAST CANLI YAYIN
Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 09:39 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 09:39

Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sarıyer Tarabya Sahil'de 18 Temmuz’da saat 17.30 sıralarında İBB’ye ait İSTMARİN Tarabya Marina’da denize giren Serhat Hasanoğlu (20) boğulma tehlikesi geçirmişti. Hasanoğlu, yüzdüğü esnada akıntıya kapılarak Marina’nın altına girip mahsur kalmıştı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan genç Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Serhat Hasanoğlu 4 gün sonra hayatını kaybetti. Hasanoğlu’nun memleketi Ağrı’da toprağa verileceği öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Balıkesir'de Kuyu 12 operasyonu: 43 şüpheli yakalandı
24.07.2024Çarşamba
E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
24.07.2024Çarşamba
TBMM'de tepki çeken görüntüler! Çığlık atıp, çıldırdılar...
23.07.2024Salı
ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti
23.07.2024Salı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
23.07.2024Salı
Bunlar da Var
Muğla Milas’ta ölümlü motosiklet kazası: Rus motovlog fenomen Tatiana Ozolina öldü! Tatiana Rusozolina’nin kaza mahalli görüntülendi! 00:46
Rus fenomen Tatiana Ozolina Muğla'da hayatını kaybetti! Olay yeri görüntüsü!
23.07.2024Salı
Mersin’de halay çeken PKK sempatizanı yakalanarak gözaltına alındı 00:58
Terör sempatizanlarına geçit yok!
23.07.2024Salı
SON DAKİKA HABER: Bursa Yıldırım’da Yangın! 07:29
Bursa Yıldırım'da Yangın!
23.07.2024Salı
Avcılar’da korku dolu anlar: Yangın sırasında patlama! | Video 01:10
İstanbul'da korku dolu anlar!
23.07.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA