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Sarallar operasyonunda flaş gelişme! Erdal Acar da gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevkler başladı

Sarallar operasyonunda flaş gelişme! Erdal Acar da gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevkler başladı
06.07.2022 14:14

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İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda İş Adamı Erdal Acar ile birlikte gözaltına alınan 122 şüpheliden 30’u adliyeye sevk edildi. Erdal Acar’ın İstanbul Emniyeti’ndeki işlemleri sürüyor.

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Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyetler yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

121 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün çok sayıda "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karıştıklarının belirlendiği ifade edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, altı av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, bir susturucu, bin mermi, bir çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Operasyonda İş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alındı.

Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan 122 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edildi. Erdal Acar'ın ise İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri sürüyor.

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