Olay, saat 11.30 sıralarında Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler A.U., B.U., M.M.U., M.Ş.A. ve B.A. arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Polis ekipleri olaya müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine polis, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda kullanılan bir bıçak ele geçirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Çok sayıda gözaltı, soruşturma sürüyor

Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, şantiyede görev yapan diğer işçilerin ifadelerine başvurarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor.