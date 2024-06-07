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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 14:49 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 14:49

Şanlıurfa'da yangın! Yüzlerce dönümlük ekili arazi ve mera alanı kül oldu!

Şanlıurfa’da çıkan yangında yüzlerce dönümlük ekili arazi ve mera alanı kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Estağfurullah Mahallesi'ne bağlı Korçık mezrasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yüzlerce dönümlük mera ve ekili alanı kapladı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Başören ve Bölücek mahallelerine kadar ilerledi. Yangına vatandaşlar uzun süre kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangında yüzlerce fıstık ağacının da zarar gördüğü öğrenildi. Gece saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin de olay yerine gitmesiyle yaklaşık 5 saatlik müdahalenin sonunda söndürülebildi.

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