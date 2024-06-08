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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 16:01 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 16:01

Şanlıurfa’da vahşet! Genç kadın boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu 29 yaşındaki kadın, evinde boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen kocası tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış Nur El Süleyman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri genç kadının ölümüyle ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı. İki yaşındaki bebeğini kucağına alan yabancı uyruklu baba, sokakta çaresiz bir şekilde bekledi.

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