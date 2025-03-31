PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da ’nişan atma’ kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
Haberler Güncel Videoları

Şanlıurfa'da 'nişan atma' kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 10:20

Olay, akşam saatlerinde Büyükziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişanın bozulması sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Solmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayın ardından jandarma ekipleri hem mahallede hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

SIRADAKİ VİDEO
MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti!
31.03.2025Pazartesi
DEM ve MHP arasında ilk bayramlaşma! İşte detaylar…
31.03.2025Pazartesi
Gümüşhane’de seyir halindeki araç alev topuna döndü
31.03.2025Pazartesi
Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
31.03.2025Pazartesi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
31.03.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Volkan Konak’ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada! 00:07
Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada!
31.03.2025Pazartesi
Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları... 01:18
Volkan Konak hayatını kaybetti!
31.03.2025Pazartesi
Volkan Konak sahnede fenalaştı! 01:21
Volkan Konak sahnede fenalaştı!
31.03.2025Pazartesi
KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kuzeyin oğlu Volkan Konak hayata gözlerini yumdu! 04:59
KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kuzeyin oğlu Volkan Konak hayata gözlerini yumdu!
31.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN