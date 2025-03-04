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Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 4 ölü
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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 09:16

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Zeynel Abidin Uçar'ın kullandığı 01 AKG 136 plakalı otomobil ile Müslüm Yılmaz'ın kullandığı 27 BB 296 plakalı otomobil Yanaloba kırsal mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynel Abidin Uçar (23), Müslüm Yılmaz (20), Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

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